Ivan Perisic, in panchina nel 5-1 contro l'Eintracht, è partito dalla panchina nella gara di questa sera contro l'Olympiacos e ha giocato soli sei minuti, abbastanza per realizzare il 2-0 del suo Bayern Monaco. Il croato, entrato all'88esimo, ha impiegato solo 33 secondi per battere il portiere avversario. Come riportato da Opta, è il gol più veloce messo a segno in Champions League messo a segno da un giocatore subentrato dalla panchina dall'aprile 2017, quando Valere Germain segnò una rete dopo 23 secondi.