Un fulmine a ciel sereno nel corso del ritiro dell'Inter ha scombussolato gli animi già tormentati dei dirigenti nerazzurri: il tecnico salentino ha inviato una nuova bordata, questa volta indirizzata a Perisic. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come le parole del tecnico salentino potrebbero anche essere strategiche.



“C’è un dubbio temporale: Conte non ha convinto Perisic e adesso è in vendita, questa è la lettura più semplice. Ma è anche vero che quella del tecnico potrebbe essere una scelta dettata dalle esigenze della società, che proverà a monetizzare l’addio del croato, magari per inseguire gli obiettivi non ancora raggiunti. L’addio di Perisic segnerebbe di fatto l’azzeramento, dentro lo spogliatoio, dei protagonisti dei dissidi della scorsa stagione: via Spalletti, Icardi fuori dal progetto, ora anche Perisic di fatto sul mercato. Ci era già finito, per sua richiesta, lo scorso gennaio: l’Arsenal gli aveva messo in testa la possibilità di lasciare Milano, salvo offrire ai nerazzurri solo il prestito. Cercasi adesso nuove offerte dalla Premier, da sempre nei desideri del croato”.