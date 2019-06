Pescara e Cagliari, legame di mercato: gli abruzzesi sono alla ricerca di un attaccante e stanno pensando a Niccolò Giannetti, tornato in Sardegna dopo il prestito al Livorno; i sardi, dal canto loro, hanno individuato in Gaston Brugman il rinforzo ideale per il centrocampo. Sull'uruguaiano, però, c'è anche l'interesse del Parma.