Luca Leone, direttore sportivo del Pescara, parla a rete8.it dopo il ko contro il Palermo di ieri sera: “Siamo venuti a Palermo a giocare a viso aperto, per vincere. Meritavamo ampiamente il pareggio, il 3-0 è assolutamente bugiardo. Dobbiamo essere contenti della grande prestazione della squadra, anche se vedendo il risultato può sembrare paradossale. Ci è mancata un po' di cattiveria nelle conclusioni, ma abbiamo messo alle corde il Palermo giocando una partita di cuore e qualità. Nel primo tempo loro non ci hanno mai impensierito. Questa sconfitta contro la squadra più forte del campionato, per assurdo, rafforza le nostre convinzioni. Mercato? Non ci serve nulla”.