Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla alla vigilia della sfida col Benevento: "Normale che dopo la partita di Padova ci fosse un po' di rabbia, ma dal giorno dopo abbiamo subito resettato tutto, anche perché dovremmo preoccuparci? Il calcio è fatto anche di queste cose, a volte l'abbiamo recuperata noi al 90', questa volta siamo stati recuperati, ci sono cose da migliorare, ne abbiamo parlato con i ragazzi, ma la squadra è in salute, si esprime bene, quindi non dobbiamo perdere le nostre certezze".



SULLA FORMAZIONE - " Ormai abbiamo una nostra fisionomia, è difficile cambiarla. Mancuso quindi resta titolare? Vediamo, ci sto pensando. I singoli? Del Sole si sta allenando molto bene, è un giocatore di qualità, può darci una grossa mano, è arrivato tardi con noi ma si sta ambientando. Per Capone mi dispiace molto, anche lui è arrivato tardi ed è stato penalizzato in questo inizio, adesso che stava trovando la condizione ha avuto questo stop che ce lo toglierà per molto tempo. Elizalde invece deve avere la sua maturazione, avrà il suo spazio, è un ragazzo serio e forte, per ora in difesa stiamo facendo bene quindi non è semplice cambiare, l'importante è che quando avrà la possibilità si farà trovare pronto, e questo è un monito per tutti. Brugman è recuperato e ci sarà".