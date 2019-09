Il difficile momento di Krzystok Piatek è sempre tema di dibattito nel Milan, anche quando il centravanti polacco è impegnato con la sua nazionale. E nemmeno al fianco di Lewandowski il numero 9 rossonero è riuscito a scacciare i cattivi pensieri su una condizione atletica ancora imperfetta e un gol che continua a non arrivare. Tanto da riportare d'attualità le storielle sulla maledizione della “9”, una maglia che, dopo un certo Filippo Inzaghi, non ha portato grandi soddisfazioni a chi ha avuto il privilegio di indossarla.



Il diretto interessato, oggi tecnico del Benevento, ha affrontato la questione, seppur in modo scherzoso, a Sky Sport: “Ne ho parlato col vice di Giampaolo, che è un amico: andrò presto a Milanello a consegnargliela di persona, se questo può servire a scacciare i fantasmi”.