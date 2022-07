Non solo Monza e Atalanta, anche il Sassuolo potrebbe avanzare con forza verso Andrea Pinamonti. I neroverdi hanno praticamente definito la cessione di Scamacca al West Ham per 47 milioni bonus compresi e adesso cercano una prima punta dal mercato. L'attaccante nerazzurro piace da tempo a Carnevali, che nelle prossime ore proverà a capire quanto margine ci sia per iscriversi alla corsa.