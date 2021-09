Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, parla a la Gazzetta dello Sport dopo questo inizio di stagione super, coi toscani primi in classifica: "Sarei potuto andare via? Per mia volontà no. Solo quest’estate c’è stata qualche richiesta, ne ho parlato subito con la società, ma non ho avuto dubbi: volevo continuare con il Pisa. Giocatori che c'erano in C? Non aveva senso rinunciare a giocatori che hanno vinto la C e sfiorato i playoff di B. A volte nel calcio si cambia tanto per cambiare, noi solo se necessario".



SU LUCCA - "Uno se lo immagina legnoso, lento e forte di testa. Invece è veloce, potente e tecnico, difficile da contrastare e sa quello che vuole fare: è bello da allenare".