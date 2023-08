Stallo nella trattativa tra Mattia Valoti e il Pisa. Secondo quanto riportato da Quotidiano Sportivo, il centrocampista (pronto a firmare un accordo triennale) non ha ancora definitivamente dato il via libera al trasferimento. A frenare la trattativa è la possibile compartecipazione del Monza al pagamento del suo stipendio. Nessun accordo ancora con i brianzoli e, nel mentre, Bari e Cremonese stanno ricucendo il rapporto con il Monza e con l’entourage del giocatore. Evoluzione in attesa.