Michel Platini fu davvero vicino a firmare con l'Inter: operazione poi sfumata, perché il francese rimase al Nancy un altro anno (sino al 1979) prima di passare al Saint-Etienne e, dal 1982, alla Juventus. Intervistato da Telelombardia , l'ex calciatore e presidente della Uefa ha spiegato l'intoppo di mercato: “Perché non sono andato all’Inter? Perché non mi hanno voluto. E’ così – spiega – Io avevo firmato con l’Inter, ma le frontiere non erano aperte nel ’78. L’Inter prese due giocatori e la Juve venne a prendermi. Dissi: ‘Va bene’, ma avevo un pre-contratto con l’Inter, così chiamai Beltrami e dissi: ‘Se mi volete, sono libero: c’è la Juve che mi vuole’. Loro dissero: ‘No no, va bene, vai alla Juve’. Così ci andai.”