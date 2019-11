Paul Pogba. Sempre e comunque resta lui il sogno proibito del mercato bianconero. La Juve non lo molla, aspetta che lo United abbassi le pretese e osserva la sua condizione di eterno scontento a Manchester. I tifosi lo aspettano a braccia aperte. E lui non smette di tifare per la Juve. Dove sarebbe tornato già la scorsa estate, salvo poi scontrarsi contro una dirigenza che ha sparato una richiesta ritenuta fuori mercato dal Real Madrid e fuori portata dai bianconeri. Una partita solo interrotta, non conclusa.



IL MESSAGGIO - Questi sono gli anni degli indizi social, lui intanto ne lancia un altro. Che non apre né agevola una trattativa che in questo momento non c'è più o non c'è ancora, ma che potrebbe ricominciare anche a breve. Bonucci esalta la Juve su Instagram e lui commenta così: "Capitanoooooo!", con tanto di occhi a cuoricino. Messaggi d'amore. Anche se poi il mercato è un'altra cosa, ecco un'altra conferma riguardo al fatto che Pogba alla Juve ci tornerebbe. Per davvero.