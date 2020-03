Il coronavirus rischia di far saltare il suo ritorno in campo, ma Paul Pogba è tornato. Superati i problemi fisici che lo hanno fermato nelle ultime settimane, il francese è pronto a riprendere confidenza con campo e pallone, ma a tenere banco è soprattutto il suo futuro: il contratto in scadenza nel 2021 con il Manchester United ha acceso i fari delle big e un nuovo scenario inizia a delinearsi.



RINNOVO E ADDIO - In Inghilterra infatti sono certi che Pogba rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils, forti di un Mino Raiola che non ha chiuso del tutto la porta e di un'opzione di rinnovo automatico per un altro anno, ma questa opzione non esclude un suo addio in estate: anzi, permetterebbe di pretendere una cifra più alta per il cartellino, utile per finanziare un'altra ricca campagna acquisti e rientrare di alcune perdite dagli sponsor. E a confermare la possibilità di addio, un altro fattore: come evidenzia Tuttosport, Pogba continua a mandare messaggi d'amore sia alla Juventus che al Real Madrid, tramite chat private con gli ex compagni di squadra bianconeri e alcuni contatti tra le merengues. Un flirt continuo che non cambia anche con un eventuale rinnovo: il futuro di Pogba è lontano da Manchester, Torino e Madrid chiamano.