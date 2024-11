Polemiche per il rigore in Inter-Napoli: Mariani "retrocesso" per un po' in Serie B. Conte non sarà deferito

AFP via Getty Images

i per il rigore concesso ai nerazzurri non accenna a fermarsi e arrivano i primi provvedimenti:Al centro della bufera c'è il: un contatto lieve che ha mandato su tutte le furie il Napoli, anche per il mancato intervento dela correggere la decisione del direttore di gara.Prima il botta e risposta tra, tecnico dei partenopei, e il presidente interista, poi l'intervento in tackle duro diche sottolinea la necessità di un nuovo regolamento per l'utilizzo della tecnologia rivolgendosi al designatore arbitrale Gianluca Rocchi. E dopo gli sfoghi arrivano anche i primi provvedimenti.

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS

- Il più importante arriva per l'arbitro dell'incontro, Mariani, che sarà "punito" come Feliciani, Maresca, Pairetto, Ayroldi e Marinelli prima di lui. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, non finirà tuttavia in panchina come gli altri per il "rigorino" in Inter-Napoli:e da lì lavorerà per riconquistarsi la chiamata per le gare in Serie A. Stando al quotidiano, lo stesso Mariani si sarebbe sentito con il designatore Rocchi e avrebbe ammesso la valutazione un po' frettolosa di tale situazione di gioco.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Non solo Mariani, novità anche per: come riporta la Gazzetta,per le frasi a caldo alla fine della partita di San Siro. Nelle sue dichiarazioni non sono state riscontrate offese specifiche o parole sconvenienti, né caratteri da dichiarazione lesiva.