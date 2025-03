Portogallo-Danimarca: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ilva a caccia dell'impresa, contro laserve la rimonta contro la Croazia per conquistare le semifinali diRitorno dei quarti di finale all'Estadio José de Alvalade di Lisbona, dopo l'1-0 ottenuto dagli scandinavi di Brian Riemer al Parken Stadium di Copenaghen grazie al goal di Rasmus Hojlund. Ai lusitani di Roberto Martinez serve quindi una vittoria per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione.Chi passa il turno, in semifinale affronterà una tra Germania e Italia (2-1 per i tedeschi dopo i primi 90' a San Siro).

Tutte le informazioni su Portogallo-Danimarca:: Portogallo-Danimarca: domenica 23 marzo 2025: 20:45: UEFA TV: UEFA TV: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leao.. Martínez.: Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen, Dorgu; Norgaard, Hjulmand, Eriksen; Damsgaard, Hojlund, Isaksen.. Hjulmand.

- La sfida tra Portogallo e Danimarca sarà trasmessa da UEFA TV: chi è in possesso di una smart tv Apple TV, Android TV e Amazon Fire TV può vedere gratis le partite di Nations League tramite l'app UEFA.tv.In alternativa basta accedere al sito UEFA.tv su pc/notebook/computer e collegare il dispositivo al televisore mediante cavo HDMI.- Portogallo-Danimarca è disponibile anche in diretta streaming: è necessario scaricare l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come cellulare o tablet, inserendo nome utente e password.

Con gli stessi dispositivi si può inoltre vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv, disponibile su computer, notebook e pc.