Ruben Dias, difensore del Portogallo, ha parlato al termine della partita persa 1-0 col Belgio: "Il piano gara ci ha fatto giocare bene e sentire superiori, purtroppo non abbiamo ottenuto quanto volevamo, cioè vincere, a prescindere da come hai giocato. Siamo sempre stati vicini a trovare la rete, loro ne hanno segnato uno anche un po' fortunato per via dello strano effetto. Nella ripresa però abbiamo totalmente dominato, ma la palla non voleva entrare. Ci portiamo a casa la lezione, torneremo più forti".