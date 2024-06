Shevchenko: "Fonseca è un top. Al Milan serve un 9 da 16-17 gol. Sostituire Giroud non facile, Lukaku..."

Getty Images

presidente della Federazione calcistica dell'Ucraina, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato a tutto tondo della sua nazionale, del "suo" Milane in particolare di Paulo Fonseca, prossimo allenatore rossonero"È stat un bellissimo anno. Abbiamo concluso due campionati nonostante la guerra che dura da due anni e mezzo, per la prima volta la nostra nazionale si è qualificata anche per l’Olimpiade. Abbiamo tanti stadi crollati, ma resistiamo, e ci sono persone che investono ancora nel calcio. Per noi l’espressione “non ce la facciamo” non esiste.

- "Obiettivo passare il girone, credo che sia un’impresa alla nostra portata, poi si vedrà. Siamo la squadra più giovane del torneo, ma abbiamo chance. E abbiamo grandi motivazioni, giochiamo per un popolo che non molla mai"."Lucescu e gli altri? Hanno aiutato, molto. Per noi è stato un beneficio. Poi il grande miglioramento è stato fatto quando tanti dei nostri sono andati a giocare all’estero. Anche se quando si tratta di affrontare campionati complicati come quello italiano bisogna andarci cauti, soprattutto se si è molto giovani".

"Non so se sia ufficiale oppure no, posso dire che Paulo in Ucraina ha lavorato bene e ha lasciato un segno. È una persona competente e perbene. Una persona seria. Poi non so che piani abbia il Milan e quali siano i suoi. Ne parleranno, presumo"."Mi pare logico dopo l’addio di Giroud. Il francese, una prima punta vera, ha fatto cose favolose anche al Milan. Sostituirlo non sarà facile. Senza di lui servirà un’altra punta vera, in grado di garantire 16-17 gol. Il problema della squadra negli ultimi tempi è stato quello degli attaccanti che segnano poco"

"Lukaku perfetto? Conosciamo le sue caratteristiche. Come ho detto, dipende da come intende giocare l’allenatore"."Ce ne sono tantissimi. Tsyngakov, Mudryk, Dovbyk...".