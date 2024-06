Premier League 2024/2025, ecco il calendario: Guardiola fa subito visita a Maresca. Le date dei big match

Announce 2024/25 Premier League fixtures pic.twitter.com/g7PU3duDV6 — Premier League (@premierleague) June 18, 2024

E’ solo il 18 giugno, ma, vincitore delle ultime tre edizioni,, con l’anticipo del venerdì sera tra Manchester United e Fulham. Il campionato andrà invece in archivio il 25 maggio 2025., che è stato l’assistente del tecnico catalano due stagioni fa, in un’annata chiusa con lo storico Treble (campionato, FA Cup e Champions League).Il primo Liverpool post-Klopp, affidato all’olandese Arne Slot, esordirà sul campo del neopromosso Ipswich Town sabato 17 agosto, mentre il Leicester, tornato in Premier League dopo soltanto una stagione di purgatorio in Championship, riceve subito il Tottenham. Infine, l’Arsenal di Arteta riparte dall’Emirates e dalla sfida contro il Wolverhampton.Per quanto riguarda i big match,, mentre il primo derby cade già nel weekend del 31 agosto, con Old Trafford che si accende per un nuovo capitolo della rivalità tra Manchester United e Liverpool.