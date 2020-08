Si comunica che la giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori – tra i quali il Presidente Roberto Beccantini , Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport), Andrea Di Caro ( Vice Direttore Gazzetta dello Sport ), Ivan Zazzaroni (Direttore Corriere dello Sport e Guerin Sportivo), Pieriuigi Pardo ( Giornalista Mediaset ), Michele Criscitiello (Direttore Sportitalia), Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marco Lollobrigida (Rai – Domenica Sportiva), Paolo Condo' ( Giornalista Sky ), Ilario Di Giovambattista (Direttore di Radio Radio), Marco Amelia ( ex calciatore e opinionista ), Fabrizio Formichetti ( Presidente Asd SCOPIGNO CUP ), Alfredo Pedulla ( Gazzetta dello Sport e Sportitalia ) Francesco Vergovich ( Radio Radio ) etc. ; hanno deciso per la stagione 2019/2020 di assegnare i prestigiosi riconoscimenti cosi come di seguito :





PREMI MANLIO SCOPIGNO :



- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A : SIMONE INZAGHI ( S.S. LAZIO )



- MIGLIOR ALLENATORE SERIE B: FILIPPO INZAGHI ( BENEVENTO CALCIO )



- MANAGER OF THE YEAR : IGLI TARE ( S.S. LAZIO )



- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A : CIRO IMMOBILE ( S.S. LAZIO )



- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B : SIMY ( CROTONE CALCIO )



- PRESIDENTE DELL'ANNO : CIRO VIGORITO ( BENEVENTO CALCIO )



- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE : MAURIZIO COSTANZI ( ATALANTA CALCIO )



- MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE : ANTONIO "TOTO' " DI NATALE ( SPEZIA CALCIO )





PREMI FELICE PULICI : :



- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A : GIANLUIGI DONNARUMA ( A.C. MILAN )



- MIGLIOR PORTIERE DI B : FRANCESCO BARDI ( FROSINONE CALCIO )





LA CERIMONIA DI CONSEGNA SI SVOLGERA' AD AMATRICE il GIORNO 28 SETTEMBRE ALLE ORE 17,00 PRESSO AREA DEL GUSTO.