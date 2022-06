, in vigore dal prossimo 1° luglio. Introducendo dei limiti di tempo (durata massima di un anno) e di numero: in qualsiasi momento della stagione un club può avere al massimo 3 calciatori professionisti in prestito da un altro club e viceversa; inoltre in qualsiasi momento della prossima stagione 2022/2023 ogni club può avere al massimo 8 calciatori professionisti tesserati in prestito e altrettanti dati in prestito; il limite massimo scenderà prima a 7 nel 2023/2024 e poi a 6 nel 2024/2025. Dal conteggio sono esclusi i prodotti del settore giovanile i calciatori di età pari o inferiore a 21 anni.- Una delle sorprese positive nell'Inter di Simoneè Federico, rientrato dall'Hellas Verona la scorsa estate. L'allenatore nerazzurro spera di fare altrettanto con almeno un altro giovane. Magari sarà il difensore belga Zinho(classe 1999), di ritorno dal Genoa così come l'attaccante Eddie(2001): percorso inverso per l'ecuadoriano Felipe(1988).- La promozione in Serie A ha fatto scattare l'obbligo di riscatto a 4 milioni di euro per il portiere Michele(1997) al Monza, che invece chiede uno sconto per il difensore Lorenzo(2002) rispetto ai 7,5 milioni pattuiti: accordo possibile a 4 milioni con una percentuale sulla futura rivendita. Il club brianzolo del presidenteè poi interessato al centrocampista Stefano(1995), reduce da quattro mesi di prestito alla Sampdoria.- Il pezzo pregiato è Andrea(1999), autore di ben 13 gol in Serie A con la maglia dell'Empoli. L'Inter lo utilizzerà per fare cassa sul mercato o come pedina di scambio, ad esempio per l'attaccante italiano Gianluca(1999) del Sassuolo o per il difensore brasiliano Gleison(1997) del Torino, che valuta pure i due gioielli della Primavera nerazzurra campione d'Italia: l'argentino Francoe l'italiano Cesare(entrambi 2003). Samuele(2000) ha un anno in meno di Pinamonti, ma in Serie B ha segnato la metà dei suoi gol: 6 (più uno in Coppa Italia) con il Crotone retrocesso in C.- Nell'ambito della trattativa per il centrocampista albanese Kristjan(2002), all'Empoli può andare un altro centravanti nerazzurro tra l'uruguaiano Martin(2001, autore di 4 gol in Ligue 1 col Brest, da dove rientra anche il centrocampista francese Lucien2002) e l'italiano Sebastiano(2002). Autore di 7 reti in stagione al Basilea, dove lo svizzero Darian(2001) è in prestito fino al 30 giugno 2023. Stessa data per il portiere brasiliano Gabriel(2000) al Cruzeiro, mentre l'attaccante argentino Facundo(2000) è in prestito al Tigre fino al prossimo 31 dicembre 2022. Il Reims riscatta per 3,5 milioni di euro il difensore francese Andreaw(classe 1998). Dopo la promozione in Eredivisie, il club olandese del Volendam allenato dall'ex nerazzurro Wimè intenzionato a confermare il trequartista italiano Gaetano(2002) e il portiere serbo Filip(2002, figlio d'arte).- Infine ci sono due casi spinosi: il terzino sinistro brasiliano Henrique(1993) di rientro dal Cagliari retrocesso in Serie B e pagato 21 milioni di euro per prenderlo dal Nizza nel 2017; l'esterno destro austriaco Valentino(1996) reduce da un prestito al Benfica e pagato 22,4 milioni di euro per prenderlo dall'Hertha Berlino nel 2019. Un totale di