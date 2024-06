Prime pagine 30 giugno: "Tutto da rifare", "Una vergogna", "Fallimento Nazionale" e "Andate a zappare"

Calciomercato

L'Italia pallonara si lecca le ferite dopococente. La squadra diè stata annichilita dallaed è già fuori dagliall'alba degliUnsu tutta la linea che ha infiammato l'opinione pubblica. Il ct è il primo degli imputati ma le critiche hanno come bersaglio anche gran parte della rosa giunta in Germania.Scontato che l'eliminazione dell'Italia la faccia da padrona su tutte lein edicola nel nostro Paese e all'estero. Chi senza troppi peli sulla lingua e chi in modo più delicato contesta alla gestione tecnica le colpe di. Urge ripartire e farlo presto in vista della qualificazione ai Mondiali.

Di seguito la gallery con le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, domenica 30 giugno