L'11esima giornata di Serie A non si è ancora conclusa, ma la lotta per le parti alte della classifica sta iniziando a delinearsi al meglio, soprattutto in una lotta scudetto con vista sulla 4a giornata di Champions League.



E cosí la vittoria di misura della Juventus contro la Fiorentina si trasforma in risposta scudetto con "Risposta Max" della Gazzetta dello Sport, "Tostissima" del Corriere dello Sport e "Juve Park" di Tuttosport che rilancia la polemica aperta con il club viola.



Non ci sono però solo i bianconeri ma anche le altre con il focus sull'Inter "Inzaghi corre più di Conte", quello sul Milan in crisi e con "Pioli, futuro in due gare", sulla Roma "Infinita con Azmoun e Lukaku" e finfine sul Napoli "Meno male che c'è il gol".



Ecco nella nostra gallery le prime pagine dei giornali sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi 6 novembre 2023.