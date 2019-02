per una gara che può dire molto per quanto riguarda il futuro: la squadra di Zironelli insegue un successo che porterebbe i bianconeri a ridosso dei Tigrotti e della zona playoff, allontando invece una zona playout che si fa sempre più preoccupante. Serviranno quindi i tre punti, come all'andata - gol di Touré e Pereira -, per riprendere fiato in vista della seconda parte di stagione, per cui la Juve potrà contare su due nuovi acquisti: Mokulu, il bomber di categoria che mancava, e il terzino Masciangelo, arrivato dal Lugano.