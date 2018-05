Incredibile quello che sta avvenendo alla sala trofei del Real Madrid: la vittoria di Kiev contro il Liverpool, che ha regalato al club di Florentino Perez la sua quarta Coppa dei campioni in cinque anni, la tredicesima totale, ha portato alla ribalta un problema non da poco.



NON C'E' PIU' SPAZIO! - Non c'è infatti più spazio per tutte le coppe conquistate dai Blancos. Il trofeo conquistato non ha trovato posto nel museo accanto alle precedenti coppe, come le ultime due vinte a Milano contro l'Atletico Madrid e a Cardiff contro la Juventus: non c'era più nemmeno un buco disponibile!