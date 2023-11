Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio a proposito degli attaccanti della Fiorentina: "Si sono visti i risultati ma non un nove titolare per almeno quattro sfide di fila, nessuno dei due finisce una gara. Questo è penalizzante: i ragazzi non sentono la fiducia del loro allenatore. Se io fossi un centravanti al giorno d'oggi non sarei invogliato a venire a Firenze."