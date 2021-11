Bernard Lama, ex portiere del Paris Saint-Germain, parla di Gigio Donnarumma, ex estremo difensore del Milan finito al Psg: “La concorrenza fa parte di questo mestiere, anche tra i pali. Non si può rimproverare a un club di volere i migliori. L’obiettivo è far sì che il livello della squadra non si abbassi. Nel momento in cui ci sono due portieri molto forti e nel momento in cui si rivelino decisivi, il fatto che ci sia concorrenza non mi sorprende e non crea alcun problema” le sue parole a RMC Sport.