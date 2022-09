Le maglie dellaai(foto credits: hummelsport) saranno caratterizzate dalla sobrietà. Un segnale di protesta contro il mancato rispetto dei diritti umani in Qatar, ribadita dallo sponsor tecnico: "Con le nuove maglie della nazionale danese abbiamo voluto inviare un duplice messaggio. Non sono solo ispirate a Euro 92, rendendo omaggio al più grande successo calcistico della Danimarca, ma sono anche una protesta contro ile la sua situazione dei diritti umani".Hummel ha spiegato sui social le motivazioni alla base dei kit: "Ecco perché abbiamo attenuato tutti i dettagli delle nuove maglie dellaper la, compresi il nostro logo e gli iconici chevron. Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Sosteniamo la nazionale danese fino in fondo, ma questo non significa sostenere il Qatar come nazione ospitante. Crediamo che lo sport debba unire le persone. E quando non lo fa, vogliamo dirlo". Il set di divise comprende anche un nuovo kit completamente nero, indicato comeLa FIFA vieta le dichiarazioni politiche sulle maglie della Coppa del Mondo. Ma i kit danesi dovrebbero essere conformi a tali norme, in quanto non conterranno parole o simboli rappresentanti una protesta esplicita.