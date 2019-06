Dall'azzurro al blucerchiato, c'è tutto nel lungo racconto concesso da Fabio Quagliarella al sito ufficiale della Sampdoria, un 'alfabeto' per parlare della stagione appena conclusa.



ITALIA - Si parte dal ritorno in Nazionale: "A ripensarci, sembra davvero un film per come è andata. E' stata una soddisfazione immensa segnare subito, dopo tanti anni che non venivo convocato. Se tempo fa qualcuno mi avesse detto che sarebbe andata così, gli avrei dato del pazzo".



SCARPA D'ORO - Quagliarella ha chiuso terzo: "A riguardare queste classifiche, quasi mi faccio impressione da solo: visto dall'esterno, mi farei i complimenti per la carriera che ho avuto e per i momenti difficili che ho superato". GIAMPAOLO - Quagliarella si concentra poi sul ritorno alla Sampdoria, merito anche di Marco Giampaolo: "Ormai fa parte di me, della mia storia calcistica e di vita. Con lui in panchina ho segnato il primo gol in A, il 100esimo e il 150esimo con tanto di record di reti consecutive. Oltre al titolo di capocannoniere".



FERRERO - Merito di Giampaolo, ma anche di Massimo Ferrero: "Io e il presidente ridiamo tanto e parliamo poco di calcio, ma è grazie a lui che sono tornato in blucerchiato".



CAPOCANNONIERE - Chiusura sul titolo di capocannoniere: "È stato davvero incredibile entrare nell'élite della storia blucerchiata con Vialli e Brighenti, gli unici altri due giocatori della Samp a vincere la classifica capocannonieri. Rivali? Cristiano Ronaldo, Piatek e il mio ex compagno Zapata. È stata una corsa molto combattuta, ma ognuno si è preso le sue soddisfazioni: io il primo posto e Duvan la storica qualificazione in Champions".