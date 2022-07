“Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più…”. Così, su Instagram, Fabio Quagliarella ha festeggiato il rinnovo di contratto con la Sampdoria. È proprio una storia d’amore infinita quella che lega l’attaccante di Castellammare di Stabia e la squadra blucerchiata: la prossima sarà l’ottava stagione che faranno insieme, quando il numero 27 toccherà quota 40 anni d’età.



LA PRIMA STAGIONE BLUCERCHIATA – Fabio Quagliarella arriva a Genova nell’estate del 2006, dopo che l’Udinese cede metà del suo cartellino alla Sampdoria. Inizia il periodo in Liguria da riserva, ma da ottobre, a causa della squalifica di Flachi e delle precarie condizioni fisiche di Bazzani, trova una maglia da titolare. In quella stagione regala delle perle assolute che entreranno nella memoria collettiva di tanti tifosi blucerchiati e non solo, come il gol da centrocampo contro il Chievo. Alla fine del 2006 si troverà a quota 9 gol in 16 partite, battendo in soli 5 mesi scarsi il suo record di gol in Serie A. Concluderà l’annata a 13 gol, arrivando per la prima volta in carriera in doppia cifra in Serie A.



IL RITORNO NEL 2016 DA CAMPIONE – Dopo la prima esperienza a Genova, Fabio Quagliarella passa per Udine, Napoli e nel 2010 approda alla Juventus, dove farà la differenza, con Antonio Conte in panchina, e vincerà 3 scudetti consecutivi e 2 Supercoppe italiane. Nel 2014 poi torna al Torino, squadra che lo ha fatto esordire in Serie A, e ci rimane fino a febbraio 2016, quando, dopo una serie di polemiche con la tifoseria granata, se ne torna a Genova a distanza di 9 anni. Qui Fabio Quagliarella si troglierà grandissime soddisfazioni.



L’ANNATA MAGICA 2018/2019 – Il campionato 2018/2019 rimane probabilmente la stagione migliore di Fabio Quagliarella. In questa annata il numero 27 si candida al FIFA Puskas Award per il suo meraviglioso gol di tacco contro il Napoli segnato il 2 settembre 2018. Poi va in gol per 11 partite di fila, eguagliando il record in un singolo campionato appartenente a Batistuta ma soprattutto vince il titolo di capocannoniere con 26 gol in Serie A e si piazza sul podio per la Scarpa d’oro, arrivando dietro soltanto a Messi e Mbappé.



UN AMORE INFINITO – Nel 2021 la Juventus stava cercando un attaccante e contattò Quagliarella per farlo tornare in bianconero. Dopo alcuni giorni, fu proprio lui stesso ad intervenire per bloccare la trattativa, decidendo di rimanere in blucerchiato. Ora Fabio Quagliarella giocherà fino a 40 anni, che farà il prossimo 31 gennaio, ancora con la maglia della Samp. Il contratto gli è scaduto lo scorso 30 giugno, ma poi la società e il giocatore hanno trovato l’intesa per un altro anno, con l’attaccante che percepirà 500mila euro, dimezzandosi così lo stipendio. Avremo quindi il piacere di goderci le giocate dell’attaccante di Castellammare di Stabia ancora per un altro anno.