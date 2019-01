Fabio Quagliarella e Duvan Zapata da record: grazie alle quattro reti realizzate contro il Frosinone, il colombiano è diventato il primo calciatore dell'Atalanta a segnare consecutivamente per 7 partite in Serie A, realizzando la bellezza di undici reti e portandosi a quota 14 in Serie A, al pari di Cristiano Ronaldo e di... Fabio Quagliarella, ma soprattutto diventando il colombiano più prolifico in Serie A.



BATISTUTA A UN PASSO - La caccia del doriano al record nel tempio di Batistuta: nella ex casa dell'argentino il bomber campano, sempre a segno nelle ultime nove gare di Serie A, realizza una doppietta contro la Fiorentina e continua a inseguire il primato fissato da Batigol che 25 anni fa, con la maglia viola, riuscì a segnare per 11 gare di fila. Quagliarella ora è a quota dieci, e la prossima la Samp affronterà l'Udinese a Marassi.