Quanto deve pagare la Lazio per il riscatto di Ibrahimovic

Premessa:non c’entra nulla con Zlatan. Stesse origini bosniache ma due storie diverse. Nazionalità diverse, percorsi diversi. Solo omonimia. Tutti e due però si ritrovano di nuovo in Italia, dove Arijon aveva già giocato l’anno scorso con la maglia del Frosinone. Ora è un nuovo acquisto della Lazio per il mercato di gennaio, un rinforzo a sorpresa chiuso nel giro di pochi giorni.- La Lazio ha preso Arijon Ibrahimovic in. Se i biancocelesti dovessero decidere di prenderlo a titolo definitivo verseranno gli 8 milioni nelle casse del club tedesco, la recompra invece è fissata a poco più di 20 milioni.

- Ibrahimovic (Arijon) la Serie A la conosce per averci già giocato con la maglia del Frosinone nella scorsa stagione: un’annata sfortunata chiusa con la retrocessione dei gialloblù, e l’attaccante tedesco - che in quel caso era arrivato in prestito secco dal Bayern -: gol e assist contro l’Empoli, l’altra rete è arrivata col Torino ed è stata decisiva per la qualificazione al turno successivo in coppa. Tornato in Germania, in questa stagione ha giocato solo un quarto d'ora in prima squadra considerando tutte le competizioni; 4 partite e 2 gol con la seconda squadra in quarta divisione.