Quanto deve pagare l'Inter per riprendere Valentin Carboni

con l'idea di giocare con più continuità. In panchina c'è Roberto De Zerbi che ha già dimostrato di non guardare la carta d'identità: se sei forte, giochi. L'ex allenatore del Sassuolo ha lanciato tanti giovani e Carboni vuole convincere l'allenatore a puntare su di lui, tre anni fa il Guardian ha inserito il classe 2005 tra i migliori sessanta giovani della sua generazione e ora può essere arrivato il suo momento.- L'Inter crede nelle qualità del ragazzo e per questo con il Marsiglia ha trovato una formula che gli permetterebbe di non perdere il controllo del cartellino:. Se il club francese dovesse decidere di prendere il giocatore a titolo definitivo, i nerazzurri hanno 10 giorni di tempo per valutare se riprenderlo con il controriscatto.

- La scorsa stagione è stata la prima di Valentin Carboni in Serie A, l'Inter l'ha(che a metà stagione è andato alla Ternana e oggi è al River Plate) e. Il classe 2005 ha chiuso il campionato con 31 partite e 2 gol e 4 assist più una gara in Coppa Italia, dopo qualche panchina nella prima parte di stagione ha giocato regolarmente soprattutto entrando a partita in corso.