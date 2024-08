Quanto guadagna l'Inter dal riscatto di Valentin Carboni

è volato in Francia per cercare quella continuità che non è riuscito a trovare in Italia.- inserito dal Guardian tra i migliori 60 giocatori della sua generazione -che ha già dimostrato di dare spazio ai giovani di talento. Su Carboni c'erano anche club italiani, ma la possibilità di fare un'esperienza all'estero dopo essere cresciuto tra Catania e Inter ha spinto il giocatore ad andare in Ligue 1.- I nerazzurri hanno trovato l'accordo col Marsiglia sulla base di un prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto in favore dei francesi fissato a 36 milioni e un controriscatto per l'Inter.nelle casse nerazzurre; da quel momento l'Inter ha 10 giorni di tempo per decidere se riprendere col controrisicatto l'attaccante argentino.

- La scorsa stagione è stata la prima di Valentin Carboni in Serie A, l'Inter l'ha girato in prestito al Monza insieme al fratello Franco (che a metà stagione è andato alla Ternana e oggi è al River Plate)più una gara in Coppa Italia, dopo qualche panchina nella prima parte di stagione ha giocato regolarmente soprattutto entrando a partita in corso.