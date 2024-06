Getty Images

Quanto guadagna Spalletti per fare il ct dell'Italia

un' ora fa



Proseguire con il ct o salutarsi? Questo il dilemma della Figc dopo il flop dell'Italia di Spalletti agli Europei. L'eliminazione con la Svizzera brucia ma non dovrebbe far rimescolare le carte alla federazione che solo un anno fa, dopo le dimissioni di Mancini, si trovò a dover trovare un nuovo allenatore e si affidò all'ex Napoli.



Spalletti è il ct dell'Italia dal 1 settembre 2023. Percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno e ha firmato un contratto fino al 2026, la data dei Mondiali. Questo l'obiettivo principale del suo mandato: riportare gli azzurri in questa competizione dalla quale manchiamo dal 2014. Anche per questo respiro pluriennale, verrà confermata la fiducia nel ct e si continuerà con Spalletti, sperando in risultati migliori.