Quanto ha pagato il Genoa Otoa

Da quando e arrivato Patrick Vieira il Genoa ha messo il turbo allontanandosi dalla zona retrocessione: una sola sconfitta nelle prime otto partite, nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi per centrare l’obiettivo salvezza. Il primo rinforzo dell’era Sucu - il Genoa ha cambiato da poco proprietà -. A livello numerico, nella rosa rossoblù è arrivato per sostituire Vogliacco ceduto al Parma (prestito con diritto di riscatto).

- Otoa è arrivato al Genoa a titolo definitivo, segno che la società crede nel valore del ragazzo e ha deciso di fare un investimento soprattutto in prospettiva:

- Classico centrale di difesa, è stato adattato anche su entrambe le fasce da terzino. Forte fisicamente e sulle palle alte (alto 198 cm), bravo nell’anticipo; spesso nell’Aalborg c’è lui in fase di impostazione da dietro con i compagni che lo cercano per far partire l’azione.. Prima dell’infortunio ha sempre giocato da titolare e quasi sempre per tutta la gara, non ha mai segnato ma ha fatto un assist al capitano della squadra Mathias Jørgensen.