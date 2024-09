Quanto ha pagato il Torino Maripan

Getty Images

. Difensore centrale classe ‘94, nazionalità cilena ed esperienza da vendere. Il Torino l’ha preso dal Monaco dove giocava titolare da cinque anni, alternava periodi positivi a qualche partita durante la quale concedeva qualche errore di troppo. Il Torino cercava un difensore con le sue caratteristiche e così è riuscito a portare in Italia un giocatore che ha fatto quasi 50 presenze con il Cile.- Il Torino ha fatto, il difensore classe ‘94 ha firmato un contratto di due anni con scadenza fissata per giugno 2026, ma nell’accordo c’è un’opzione per rinnovare il contratto per un altro anno allungandolo così al 2027.

- Maripan alla lunga si giocherà un posto da titolare nella difesa di Vanoli., la posizione ideale è sul centro-destra dove c’è anche Vojvoda, che può alternarsi tra il ruolo di braccetto e quello di esterno di centrocampo. Alla lunga, poi, il titolare potrebbe diventare Schuurs che sta recuperando da un lungo infortunio.