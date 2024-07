Quanto ha pagato il Verona Rocha Livramento

Getty Images

Tra i volti nuovi del nuovo Verona di Paolo Zanetti c'è un attaccante:; quattro anni di contratto, con scadenza fissata per giugno 2028. Un acquisto a sorpresa per i gialloblù, che dopo aver valorizzato Noslin, Ngonge e altri giocatori sono pronti a mettere in vetrina quello che considerano un altro talento da valorizzare per poi rivendere al miglior offerente.- L'investimento del Verona per Rocha Livramento è superiore ai 600mila euro, bonus inclusi. Non è una cifra altissima, se il giocatore dovesse fare bene potrebbe diventare una plusvalenza importante per le casse dei gialloblù. Doppio passaporto olandese e capoverdiano,- Il suo ruolo naturale è al centro dell'attacco, dove può reggere sia il reparto da solo con un trequartista dietro, sia giocare al fianco di un'altra punta.. Piede destro, quando è partito da sinistra è stato schierato in quella zona del campo per rientrare sul piede forte e calciare in porta.