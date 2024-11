Quanto pesano gli infortuni: costo di 230 milioni per la Serie A nel 2023-24

Glihanno un'incidenza sempre più importante sul calcio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico:L'aumento sempre più incessante di partite sta facendo crescere anche la frequenza di infortuni muscolari e traumatici per i calciatori, soprattutto per quelli convocati con le rispettive nazionali, con inevitabili ripercussioni anche sui club di appartenenza.Ripercussioni calcistiche ed economiche, lo ha sottolineato nel corso del Social Football Summit 24 di Roma l', tramite le parole del presidenteche, insieme al Direttore Organizzativoe a(collaboratore AIC ed ex calciatore professionista), hanno analizzato, in particolare, il valore economico derivante dalla indisponibilità degli atleti per i club che li hanno tesserati e la svalutazione economica conseguente a periodi di indisponibilità superiori ai 90 giorni.

- Nella sezione "", evidenzia Calcio e Finanza, la ricerca AIC ha evidenziato che un calciatore appartenente a una delle squadre che disputanova incontro, mediamente, a 71 giorni di infortunio. Il dato riguarda i 20 calciatori di ogni clubL'aumento di partite, derivato dai nuovi format internazionali, rischia di portare a un ulteriore: daigiorni attuali (media per un giocatore di un top club) a; ciò significa che il pubblico allo stadio o davanti agli schermi non potrà godere delle prestazioni di quell'atletaper tutto il corso della stagione.

- La seconda parte della ricerca AIC si è concentrata sul fornire un ordine di grandezza corrispondente al. Il totale è di, un dato nel quale la, in considerazione di unde(26%) e della. Per il massimo campionato l'impatto è pari aIl valore economico dei giorni di indisponibilità dei calciatori infortunati è statoper la stagione 2023/24 e nelle tre Leghe. Il costo derivante dalla perdita di valore dei singoli calciatori a causa di infortuni superiori a 90 giorni, invece, è di

- Come mostrato dalla ricerca AIC nella sua prima parte,. Le Coppe possono rappresentare una significativa voce di entrate per i club dal punto di vista dei diritti televisivi, ma è bene considerare che disputare 55 partite invece che 40 corrisponde a un valore di infortuni decisamente superiore.Alcuni club come- e tante altre - hanno sostenuto per l'intera stagione, un costo fortemente superiore a quello dei club che disputano meno partite. Club come ilhanno sostenuto in una stagione un- evidenzia Calcio e Finanza -. Considerando esclusivamente il costo degli infortuni derivanti dalche le coppe comportano,

Anche, club che hanno ottenuto risultati economici decisamente significativi dai diritti tv delle Coppe, hanno registrato unsignificativo:, un dato che peraltro non considera l'infortunio di, avvenuto poche giornate dopo l'inizio della stagione 2024/25. Aggiungere a queste gare nuovi impegni, come prevedono i format internazionali, comporterà un incremento anche in termini di infortuni e, conseguentemente, anche in termini di costi per i club partecipanti.- Stando alle anticipazioni degli organizzatori delle competizioni e alle previsioni della ricerca AIC,per infortuni; senza considerare tutti i problemi derivanti dall'assenza degli atleti tesserati.

Infine, c'è da considerare con attenzione che il valore economico derivante da questi 'extra- infortuni' è condizionato fortemente dalla. Un dato che incide per quasi ile che deriva dal fatto che gli infortuni derivanti dall'ulteriore incremento di partite comporteranno lunghi periodi di assenza dal campo per i giocatori.