La Juve ci prova. Sperando che non sia troppo tardi. Sapendo che sarà quasi impossibile. Ma ci prova. Contatto informale tra Federico Cherubini e Veronique Rabiot, preliminare per un incontro che si terrà nelle prossime settimane. E il fatto di aver incassato l'apertura al dialogo da parte di mamma Veronique per il rinnovo di Adrien Rabiot è comunque un punto di partenza.