Radu, ultimo disperato tentativo di ricucire lo strappo. Come riporta il Messaggero, Radu non ci sta dopo 12 anni a dare l'addio. 48 ore per convincere Tare prima della partenza di Auronzo, un'impresa disperata, un tentativo vuole farlo l'esperto difensore.



RADU LAZIO - Non era stato convocato, Radu si è presentato comunque al centro sportivo di Formello, ha chiesto scusa in tutti i modi, vuole un altro confronto con Tare, poi deciderà di andarsene all'estero. Un ultimo, disperato tentativo di non lasciare la squadra che per 12 anni è stata la sua casa.