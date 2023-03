La carriera di, talentuoso trequartista in forza al, può essere arrivata al punto di svolta. Il merito? L’incontro con, uno che di giovani ne ha lanciati, e pure tanti. Ciò in una piazza dove sotto la guida del boemo di talenti ne sono esplosi. Chiedere a. E Rafia può incamminarsi proprio sulla via percorsa dal Gufetto di Manoppello.– Classe 1999, Rafia, 23enne franco-tunisino, è cresciuto in Francia nelle fila delPoco dopo l’approdo al Lione, storicamente fucina di talenti: con i francesi Hamza ha stazionato sulle trequarti dell’attacco, svariando anche sul fronte destro. La qualità non gli manca affatto e la Juventus lo nota.Immediato il passaggio alla Juventus Under 23 dove non passa inosservato(segna il gol nel 2-1 della Vecchia Signora alla Ternana nella finalissima di Coppa Italia di Serie C).– La prima ‘vera’ copertina in Piemonte RafiaPirlo, ai tempi tecnico della Juventus, lo fa esordire negli ottavi di Coppa Italia al porto di Manolo Portanova ed ecco la magia: ilUna grande gioia,– Lanciatissimo Rafia cerca fortuna all'estero:al verificarsi di determinate condizioni ma nulla da fare. Zero gol in 11 presenze in Belgio,(si unisce ai grigiorossi nel mercato invernale del 2022) nonostante la storica promozione in Serie A dei lombardi. Qualcosa si è inceppato,- La scorsa estate torna alla Juventus Next Gen dove ne diventa punto fisso fino a novembre: 15 apparizioni e 2 gol.(Serie C, Girone C): lo vuole a tutti i costi in Abruzzo. Una corte spietata che arriva a dama,Sulla costa abruzzese, 20 giorni fa,che prende il posto in panchina dell’esonerato Colombo.L’ultimo, prodigioso, con la Turris, dopo aver saltato tre avversari in un sol tocco. Sebastiani, numero uno degli abruzzesi, lo esalta, e Zeman, a modo suo, non è da meno “Gli auguro di arrivare a livelli diversi da questo”. Si sa, il 75enne allenatore è uomo di poche parole. In tutto ciò una suggestione in testa:La qualità c’è, la visione di gioco pure, meno invece il passo che gli impedisce di rendere al massimo nel tridente offensivo.schierato in regia proprio da Zeman (nella storica annata della promozione in A del Pescara) dopo anni di prove da trequartista con risultati poco positivi. Comunque andrà la stagione dei biancazzurri (disputeranno i play-off per salire in cadetteria),Scontata la plusvalenza.