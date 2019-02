Ian Wright, ex attaccante dell'Asenal, parla alla BBC di Aaron Ramsey, prossimo centrocampista della Juventus: "C'erano tanti club interessati, non poteva rifiutare un accordo come quello che è riuscito a strappare alla Juve. È riuscito a far valere le sue ragioni mettendo in secondo piano il contratto con l'Arsenal, è solo uno dei tanti ad aver agito così negli ultimi anni. Alla sua età, vale almeno 30-40 milioni di sterline. La Juventus sta risparmiando tanti soldi, è una mossa che ha senso per tutti tranne che per il club che sta lasciando".