Arsene Wenger rivela un retroscena su Aaron Ramsey, trequartista della Juventus, in gol ieri sera in Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Queste le parole dell'ex manager dell'Arsenal a BeIN Sports: "Voleva restare e aveva anche trovato l'accordo. Ho cercato a lungo di fargli rinnovare il contratto, ma a volte c'è l'influenza degli agenti che incide sul percorso decisionale dei giocatori. Quello che so da lui, è che sarebbe voluto rimanere all'Arsenal".