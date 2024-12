Rashford: "Sono pronto per una nuova sfida". Amorim: "Ha ragione, ma la nostra lo è". Cosa succede al Manchester United

Getty Images

Uno degli argomenti che hanno ravvivato il weekend calcistico in Inghilterra è stato l'esclusione die Garnacho dai convocati per il derby di Manchester vinto dallo United in rimonta sul City per 2-1., tecnico dei Red Devils, ha spiegato così la sua decisione:"Ho informato Garnacho e Rashford su WhatsApp. C'è una comunicazione dopo l'ultimo allenamento, come succede sempre. Loro stanno bene, stamattina si sono allenati bene e io ero lì. È semplicemente una valutazione, lo sanno; è solo una semplice scelta. Io faccio attenzione a tutto: al modo in cui mangi, al modo in cui ti vesti per andare a una partita... Faccio la mia valutazione e poi decido”.

L'attaccante inglese ha avuto modo di commentare a poche ore di distanza, in occasione di un bel gesto: ha portato ai piccoli alunni della sua scuola d'infanzia i regali di Natale e ha detto a Henry Winter: ". Non riceverete mai commenti negativi da parte mia sul club. Sono fatto così come persona. Se so che una situazione è già brutta di per sé, di certo non la peggiorerò. Ho visto come altri calciatori se ne sono andati in passato e non voglio fare come loro.È scoraggiante essere esclusi da un derby, ma è successo e il Man United ha vinto: andiamo avanti. Finora ho giocato 9 anni in Premier League e questo mi ha insegnato molto: sono cresciuto come calciatore e come persona. Non ho rimpianti. Cerco solo di mantenere un buon equilibrio.".

Tutto archiviato e via a gennaio? Forse, ma le parole di Amorim nella conferenza stampa successiva hanno portato nuovi argomenti nel dibattito: "Marcus dice di essere pronto ad una nuova sfida? Ha ragione. Questa è una nuova sfida, siamo in difficoltà. E' la sfida più grande di tutte e spero che i miei giocatori siano pronti.Se lui e Garnacho si alleneranno bene, faremo delle scelte. Mi aspetto il meglio da tutti ogni giorno".