McTominay: "Il Manchester United è la mia vita, il Napoli un'opportunità da prendere"

AFP via Getty Images

Scott, centrocampista del, ha parlato alla BBC ripercorrendo le giornate che l'hanno portato dalalla. Queste le sue parole."È stata una, ma in un certo senso anche piuttosto. Ho visto tifosi appassionati, l'allenatore e i giocatori, in loro ho vistoe l'ho presa. Non mi guardo indietro, sapevo che era ciò che volevo eQuando mi metto in testa una cosa, quella è. Nulla potrà riportarmi indietro"., amo i tifosi e i miei compagni di squadra. È stato un piacere condividere questo con Billyogni giorno, ci siamo aiutati molto. Andarmene da Old Trafford è stata una decisione mia, della società e dell'allenatore. Non è facile per un club prendere una decisione del genere con un giocatore cresciuto nel vivaio".

"Il mio ultimo giorno aè stato, soprattutto quando ho dovuto salutare tutti. Però il calcio e la vita sono così... Ho parlato poi cone mi ha espresso i suoi pensieri sulla situazione. Gli ho detto di ascoltarmi, che era la mia carriera e che ero lì per spingerla avanti. Dovevo seguire il mio istinto e fare ciò che volevo della mia carriera, senza lasciarmi frenare da fattori esterni.