Fiorentina ed Empoli hanno portato a termine varie trattative durante la finestra invernale 2019. Dopo Traorè, Terracciano e Dragowski, negli ultimi giorni di mercato ha preso vita l'operazione che ha portato Jacob Rasmussen in viola e Kevin Diks in azzurro. Per la precisione, Rasmussen passa alla Fiorentina a titolo definitivo per sette milioni di euro, rimanendo a Empoli fino al termine della stagione. Diks, invece, va al 'Castellani' per diciotto mesi, previo pagamento di un milione di euro.