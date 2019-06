Con una nota sui Twitter, l'RB Lipsia ufficializza l'addio dell'allenatore Ralf Rangnick, che resta però nella galassia Red Bull col ruolo di consultente come Head of Sport and Development Soccer. In panchina siederà Nagelsmann, mentre l'incarico di direttore sportivo, anch'esso nelle mani di Rangnick fino al comunicato di oggi, passa a Mark Krosche.





At his own request, Ralf Rangnick will leave the club on 1st July to become Head of Sport and Development Soccer at @redbull. The 60-year-old will still have an advisory role at the club, however.



#DieRotenBullen pic.twitter.com/AT5LSgrBzV