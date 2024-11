Real Madrid: clamorosa offerta da 300 milioni per Vinicius. Il sostituto arriverà dalla Serie A

Ha del clamoroso la notizia che rimbalza dalla Spagna e che vede protagonista una delle stelle del, il brasilianoda poco classificatosi soltanto al secondo posto e non senza polemiche, al Pallone d'Oro 2024. Il talento brasiliano, secondo quanto riporato da Fichajes, è finito al centro di un'importantissimo rumors di mercato a tripla cifra., che in estate si libererà dello stipendio di Neymar Jr., ha programmato un'offerta dache, non una casualità, diventerebbe il giocatore più pagato di sempre soffiando il primato proprio al connazionale Neymar che fu pagato 222 milioni di euro dal Paris Saint Germain per acquistarlo dal Barcellona.

E le Merengues? Davanti a certe cifre non si può dire di no e se arriverà davvero questa proposta è già pronto il nome del sostituto che guarda alla nostra Serie A. Si tratta didell'Atalanta che Carlo Ancelotti stima tantissimo e che sarebbe anche "meno ingombrante" di Vinicius nel rapporto con Mbappé.