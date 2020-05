La sua fuga in Serbia per stare vicino alla sua fidanzata Sofija Milosevic ha avuto ben più di un semplice strascico politico. L'attaccante delaveva infatti violato la quarantena per tornare a Belgrado scatenando l'ira delle autorità locali che lo hanno addirittura mandato a processo. Oggi però il giocatore è tornato a Madrid, richiamato dal club per il probabile ritorno in campo della Liga, e per lui le brutte notizie non accennano a fermarsi.Spettatori interessati della vicenda sono. I due club sono infatti i più attivi sull'attaccante ex-Eintracht e in particolare è il club rossonero che sta valutando con forza la possibilità di regalarlo a Ralf Rangnick come primo acquisto per la prossima stagione.E per Jovic la fuga d'amore costa sempre più cara.