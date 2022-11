Il Real Madrid valuta le scelte da fare per il futuro, anche in riferimento ai giocatori in prestito. Uno di questi è Antonio Blanco, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito al Cadice. Su di lui, secondo quanto riportato da Fichajes, c'è il Real Valladolid, che lo ritiene un profilo idoneo in caso di partenza di Mickael Malsa.