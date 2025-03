Retegui verso Inzaghi, Lookman rinato e la primavera di Gasperini: perché l'Atalanta può sognare lo Scudetto

Non a caso, bisognerebbe sottolineare. Quanto sta accadendo a Bergamo sotto la guida del Gasp – così affettuosamente soprannominato dai suoi sostenitori – effettivamente ha dell’incredibile.(gli orobici hanno letteralmente dominato la Juventus di Thiago Motta, sconfiggendoli con un secco 4-0, grazie alle firme di Retegui su rigore, De Roon, Zappacosta e Lookman)– che si è conclusa con la vittoria dell’Europa League –Ed è qui il quesito che si pone su basi solide:

Il lavoro di Gasperini, negli anni futuri, andrà sicuramente studiato e analizzato in profondità. Se l’Atalanta sta toccando i picchi più alti della sua intera storia calcistica, lo si deve anche alla grande conoscenza di questo sport del suo attuale tecnico. Un mix tra giovani talenti, giocatori di assoluta affidabilità ed esperienza e scommesse vincenti,. E a proposito di fase offensiva, ci sono alcuni dati (riportati da Sofascore) che ci possono aiutare a far capire quanto l’Atalanta sia ormai l’espressione massima del nostro calcio. I bergamaschi, infatti, fra le tre candidate allo Scudetto,(2.3 come l’Inter),(3.5, in confronto ai 3.4 nerazzurri e ai 2.2 partenopei),(5.7, 5.5 l’Inter e 4 il Napoli) econ 6.8 (a differenza dei 6.6 della squadra di Conte e dei 3.9 degli uomini di Inzaghi).

L’italo-argentino ex Genoa è arrivato a quota 22 centri in Serie A, proiettandosi al secondo posto della classifica per la Scarpa d’Oro (con 44 punti) dietro al quasi inarrivabile Mohamed Salah e soprattutto a un passo dal scrivere una pagina di storia indelebile nel calcio atalantino:, infatti,, miglior marcatore di sempre in una singola annata con la maglia dell’Atalanta. Un traguardo che lo proietterebbe nell’Olimpo dei bomber alla sua prima stagione qui a Bergamo., dopo le pubbliche critiche post eliminazione Champions con il Bruges. Una ripartenza importante, probabilmente definitiva tra i due che sancisce il ritorno di un binomio d’amore che può lanciare l’Atalanta in alto.in una singola annata nei cinque principali campionati europei. Ora Lookman ha dieci partite per migliorarsi, dieci gare per far continuare a sognare la sua Atalanta.

E a proposito di queste dieci sfide, com’è il calendario degli uomini di Gasperini? Scontri alla mano,. Certo che i nerazzurri sono impegnati su altri due fronti, i viola hanno la Conference, i biancocelesti l’Europa League e il Milan la Coppa Italia, ma rimane un calendario difficile con il quale avere a che fare., andando a scontrarsi con Lecce, Monza, Genoa e Parma negli ultimi cinque turni.. Basti guardare lo scorso anno, dove la Dea ha cambiato letteralmente marcia: dal 30 marzo in poi, senza contare il recupero contro la Fiorentina (disputato alla fine del campionato), l'Atalanta ha messo insieme 7 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in 9 partite. Ripetere uno score simile, vorrebbe dire mettere davvero nel mirino lo Scudetto. D’altronde, l’ha detto anche Gasperini: ”. Noi abbiamo detto che è sempre una cosa impossibile: se però ci credi fortemente, le cose possono diventare anche possibili”. E allora è inutile nascondersi:

